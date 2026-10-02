Nota Leída 150

| Locales | 02/10/2026 |

La Residencia de Adultos Mayores de Belén agradeció el acompañamiento de la Unidad Regional N° 3

Las autoridades del establecimiento destacaron el profundo impacto emocional que generó el almuerzo solidario en los abuelos y resaltaron el valor de la compañía en su aniversario.



BELÉN — Tras la jornada festiva enmarcada en el Día Internacional de las Personas de Edad, la dirección de la Residencia de Adultos Mayores de la ciudad de Belén hizo llegar un cálido reconocimiento público al personal de la Unidad Regional N° 3 de Belén. El mensaje destaca la sensibilidad de los efectivos y la importancia de abrir las puertas de la institución a encuentros que mitigan la soledad y fortalecen la autoestima de los residentes.

Desde el centro asistencial valoraron la iniciativa de los agentes locales, quienes se acercaron de manera voluntaria para compartir un almuerzo fraterno, colaborar en el servicio de las mesas y obsequiar momentos de conversación y escucha atenta a cada uno de los adultos mayores de la cabecera departamental.

Compañía, afecto y una huella en el corazón

Los responsables de la residencia enfatizaron que la presencia de la Unidad Regional N° 3 llenó de alegría los pasillos y el comedor del establecimiento. De acuerdo con lo expresado por las autoridades del hogar, estas acciones representan gestos genuinos de cariño, contención y solidaridad, los cuales logran dejar una marca imborrable y una huella sumamente especial en el bienestar emocional de los ancianos.

«Su presencia nos llena de alegría y deja una huella en el corazón de nuestros residentes. Estos encuentros son mucho más que un momento compartido: son gestos de afecto y compañía», manifestaron desde la institución de cuidado. Asimismo, los coordinadores del espacio subrayaron el fuerte sentido comunitario de la fuerza civil local bajo la premisa de que «compartir también es una forma de cuidar», instando a otros sectores sociales a replicar este tipo de visitas que dignifican la vejez.

Acompañamiento municipal en el Día del Adulto Mayor

Por otro lado en para coronar los festejos de la institución, la residencia —que lleva el nombre de Presbítero «Ramón Rosa Barros»— recibió también la visita del intendente de la Ciudad de Belén, Dr. Cristian Yapura. El jefe comunal se sumó al emotivo encuentro en el marco del Día del Adulto Mayor con el propósito de compartir, escuchar y reconocer a los residentes, valorando formalmente cada una de sus historias de vida y la experiencia que aportaron y continúan aportando al crecimiento de la comunidad belicha. La jornada municipal estuvo cargada de música, alegría y una profunda emotividad, reafirmando la política de la gestión local de generar espacios activos donde la tercera edad se sienta plenamente querida, acompañada y protagonista.

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