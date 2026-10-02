Nota Leída 213

| Locales | 02/10/2026 |

Gestión en marcha: el Dr. Cristian Yapura impulsa obras de saneamiento, infraestructura escolar, seguridad y modernización en Belén

El municipio avanza con la ampliación de la red cloacal en el barrio 33 Viviendas, la instalación de cámaras de videovigilancia en Famayfil, mejoras en la Escuela de La Puntilla y un convenio tecnológico con el intendente Gustavo Saadi.

BELÉN — En el marco de un plan integral de desarrollo urbano, educativo y tecnológico, la Municipalidad de la Ciudad de Belén se encuentra ejecutando múltiples frentes de trabajo en simultáneo. El intendente Dr. Cristian Yapura, junto a los miembros de su gabinete, encabezó una serie de recorridas técnicas y gestiones institucionales orientadas a resolver demandas históricas de los vecinos, optimizar los espacios públicos e incorporar herramientas digitales para el sector productivo y administrativo local.

Ampliación histórica de la red de cloacas

Una de las obras más esperadas por la comunidad ingresó en su etapa de ejecución. Se trata de la ampliación de la red cloacal en el barrio 33 Viviendas, un proyecto de saneamiento básico que beneficiará a un amplio sector residencial.

La extensión del servicio también dará una solución definitiva a las familias radicadas en la zona de ingreso a la ciudad y en las adyacencias de la rotonda del barrio 120 Viviendas, quienes esperaban este servicio desde hace años. Desde el Ejecutivo local expresaron su agradecimiento al ministro de Infraestructura y Obras Civiles de la provincia, Eduardo Niederle, por el constante acompañamiento y compromiso para financiar y viabilizar esta obra esencial que transformará la calidad de vida de los vecinos.

Infraestructura escolar en La Puntilla

En el plano educativo, el Dr. Cristian Yapura se trasladó hasta la Escuela N° 352 de la localidad de La Puntilla. Allí, junto a la directora del establecimiento, Prof. Carmen Figueroa, el Director de Educación y el Secretario de Producción y Desarrollo Industrial, relevó las necesidades edilicias urgentes de la institución.

Durante la visita técnica, las autoridades coordinaron los detalles operativos para ejecutar el proyecto de perimetrado del predio escolar. Esta obra civil permitirá la posterior creación de un nuevo espacio verde y un patio de lectura al aire libre para la comunidad educativa. «Seguimos recorriendo nuestros barrios, estando cerca y transformando las necesidades en proyectos y soluciones concretas», señalaron desde el área de prensa municipal.

Monitoreo y seguridad en el Complejo Famayfil

Con el objetivo de reforzar las tareas de prevención del delito y preservar el patrimonio público, la comuna avanza a paso firme con la instalación de cámaras de seguridad de alta definición en el Complejo Recreativo y Deportivo Famayfil.

El intendente inspeccionó personalmente el despliegue del cableado y el montaje de los dispositivos de videovigilancia. La medida busca brindar mayor tranquilidad a los deportistas y familias que diariamente disfrutan de las instalaciones, además de constituir una herramienta tecnológica clave para evitar e identificar hechos de vandalismo en el predio.

Campaña anticipada de prevención contra el dengue

Con el objetivo de adelantarse a la temporada de mayor proliferación del mosquito transmisor, el despacho municipal fue sede de una reunión clave para coordinar acciones de prevención y control del dengue. Del encuentro interdisciplinario participaron las Secretarías de Protección Ciudadana, Producción y Obras Públicas, junto a las Direcciones de Medio Ambiente y Agricultura. Asimismo, sumaron su compromiso estratégico el Hospital Zonal de Belén y los docentes y alumnos de las Tecnicaturas Superiores en Enfermería, Agentes Sanitarios y Promotores Comunitarios de la Salud del IES local. Durante la mesa de trabajo se diagramó un cronograma de limpieza, descacharrado y campañas de concientización comunitaria, bajo la premisa de que el cuidado de la salud pública requiere de una labor preventiva inmediata y conjunta entre el Municipio, las instituciones educativas y los vecinos.

Capacitación y transformación digital

Finalmente, la agenda del mandatario contempló el plano institucional mediante un encuentro de trabajo clave enfocado en la modernización del Estado. La municipalidad avanzó formalmente en las gestiones técnicas para sellar un convenio de cooperación institucional con el intendente de San Fernando del Valle de Catamarca, Gustavo Saadi.

Este acuerdo intermunicipal permitirá el desembarco en Belén de un robusto programa de capacitaciones en transformación digital. Los trayectos formativos estarán dirigidos de manera conjunta a los empleados municipales y a los emprendedores locales, abarcando temáticas estratégicas como el uso de herramientas tecnológicas aplicadas, la optimización administrativa y los procesos de modernización de la gestión pública.

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