Nota Leída 288

| Provinciales | 04/05/2026 |

ANSES oficializó el aumento en haberes y asignaciones para mayo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó este lunes un incremento del 3,38% en los haberes correspondientes al mes de mayo para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares. La medida, que se alinea con el índice de inflación de marzo, fue publicada en el Boletín Oficial bajo las Resoluciones 110 y 111/2026, firmadas por el titular del organismo, Guillermo Arancibia. Con esta actualización, el haber mínimo garantizado se ubicará en $393.174,10, mientras que el haber máximo alcanzará los $2.645.689,38.

Al igual que en meses anteriores, se confirmó la continuidad del bono de $70.000 para quienes perciben la jubilación mínima. De esta manera, el piso de ingresos para este sector alcanzará los $463.174,10. Aquellos beneficiarios que superen la mínima pero no lleguen al monto del piso con bono, recibirán un proporcional hasta completar dicha cifra. Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se fijó en $314.539,28, llegando a los $384.539 sumando el refuerzo económico.

En cuanto a las asignaciones para protección social, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo pasará a ser de $141.286 como valor general. Para los trabajadores del sector formal y monotributistas, los montos de las asignaciones familiares variarán según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF). El tope máximo de ingreso por integrante del grupo familiar para tener derecho al cobro se estableció en $2.896.244, aclarando que si uno de los miembros supera esa cifra, el grupo queda excluido del beneficio.

Finalmente, la normativa también actualizó los montos de las asignaciones por única vez. A partir de mayo, los valores por Nacimiento serán de $82.353, por Adopción de $492.366 y por Matrimonio de $123.307. Asimismo, la Ayuda Escolar Anual se fijó en $55.672. Estos incrementos impactarán de igual manera en veteranos de guerra y titulares de la prestación por desempleo, consolidando el esquema de movilidad mensual vigente.

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