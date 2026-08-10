| Provinciales | 10/08/2026|
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ANSES: quiénes cobran jubilaciones, AUH y asignaciones hoy en Catamarca
La ANSES dio a conocer el cronograma de pagos para este lunes 10 de agosto para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:
Pensiones no contributivas (PNC), quiénes cobran hoy
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 10 de agosto.
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, quiénes cobran hoy
- DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto.
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar, quiénes cobran hoy
- DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto.
SUAF ANSES, quiénes cobran hoy
- DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto.
Asignación por Embarazo (AUE), quiénes cobran hoy
- DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto.
Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy
- Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de septiembre.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy
- Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de septiembre.
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