Nota Leída 256

| Provinciales | 10/08/2026 |

ANSES: quiénes cobran jubilaciones, AUH y asignaciones hoy en Catamarca

La ANSES dio a conocer el cronograma de pagos para este lunes 10 de agosto para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:

Pensiones no contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

DNI terminados en 0 y 1: lunes 10 de agosto.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, quiénes cobran hoy

DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar, quiénes cobran hoy

DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto.

SUAF ANSES, quiénes cobran hoy

DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto.

Asignación por Embarazo (AUE), quiénes cobran hoy

DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy

Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de septiembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de septiembre.

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