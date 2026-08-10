Nota Leída 378

| Locales | 10/08/2026 |

«Juicio por Jurados a las aulas» estuvo en Belén y Tinogasta

Docentes de Belén y Tinogasta avanzan en una propuesta de capacitación que combina formación teórica y práctica. En Belén ya completaron la etapa de formación y se preparan para protagonizar una simulación de juicio por jurados, mientras que en Tinogasta continúan los encuentros virtuales.

Más de 140 docentes de distintas localidades de los departamentos Belén y Tinogasta participan de una propuesta de capacitación sobre Juicio por Jurados, que brinda herramientas para abordar esta temática en las escuelas a través de una metodología participativa y práctica. La propuesta es coordinada por la ministra de la Corte de Justicia Verónica Saldaño, quien que mediante convenio articula con el Ministerio de Educación de la Provincia las condiciones necesarias para el desarrollo y reconocimiento de la capacitación.

En Belén, 60 docentes de Laguna Blanca, El Peñón, Antofagasta de la Sierra, Corral Quemado, Londres, Belén y Hualfín completaron las instancias de capacitación y actualmente se encuentran preparando la simulación de un juicio por jurados, que será protagonizada por los propios docentes participantes. La actividad permitirá poner en práctica los contenidos trabajados durante la formación y recrear las diferentes etapas y roles que intervienen en un juicio por jurados. La experiencia apunta, además, a que los docentes puedan incorporar herramientas y recursos para trasladar posteriormente estos contenidos al ámbito escolar. Los destinatarios son docentes de las materias en Ciencias Sociales.

En Tinogasta, son 80 los docentes inscriptos que ya participaron de más de diez encuentros virtuales y se encuentran avanzando hacia la instancia presencial. El encuentro incluirá también un simulacro de juicio por jurados, en el que los propios participantes asumirán los diferentes roles del proceso.

En este marco, la propuesta fue declarada de interés educativo. La iniciativa cuenta además con la participación del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia, en una articulación que busca fortalecer el vínculo entre el sistema educativo y el Poder Judicial y generar espacios de formación vinculados con el conocimiento de las instituciones y la participación ciudadana.

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