Nota Leída 90

05/02/2026

LONDRES

Área de producción continúa con la vacunación antirrábica en animales de corral

| Locales |

El Área de Producción de la Municipalidad de Londres continúa recorriendo el territorio y acompañando al sector rural con acciones concretas de prevención y cuidado de la salud animal.

Durante el último fin de semana se llevó adelante la vacunación antirrábica de 271 animales, entre vacas y caballos, en las zonas de la Represa del Corralito, Río La Barranca y El Breal, con la presencia del Médico Veterinario Carlos Ovejero, quien además brindó asesoramiento y atendió consultas de los ganaderos.

En el día de hoy se trabaja en el puesto de don Artemio Morales (entre el Shincal y cruce d elos Ríos)