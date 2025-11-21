Nota Leída 415

21/11/2025

BELÉN

Arrestan a un prófugo de la Justicia.

Personal de Calle pertenciente a la Comisaría de Belén en conjunto con personal del GAUR, dieron con el paradero de un masculino al cual obra pedido de Arresto de la Justicia de la provincia de Tucuman.

Cabe destacar que hace dias atras el masculino habria sido participe de una «Persecucion» en el Norte chico de Belén por parte de efectivos Federales, logrando darse a la fuga. Luego y avocados al procedimiento y bajo una estricta cautela personal policial logró Arrestar y poner a disposicion de la Justicia al sujeto quien es oriundo de la Localidad de Las Barrancas.