Nota Leída 236

| Locales | 18/08/2026 |

Articulan agenda de trabajo entre los intendentes de Belén y el proyecto MARA

Los intendentes del departamento Belén mantuvieron una reunión con el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, para abordar distintos aspectos vinculados al desarrollo del proyecto MARA y su impacto en las comunidades del departamento.

En el encuentro, se generó un espacio de diálogo en torno a la actividad minera y la necesidad de fortalecer la articulación entre los municipios, el Gobierno provincial y la empresa.

En este marco, los intendentes hicieron entrega al ministro Natella de un petitorio conjunto dirigido a las autoridades de Minera MARA, con una serie de propuestas destinadas a establecer mayores niveles de coordinación y participación de los gobiernos locales en el desarrollo de la actividad.

Entre los principales puntos planteados se encuentra la necesidad de establecer reuniones bimestrales entre la empresa y los municipios, contar con información sobre la contratación de mano de obra, bienes y servicios locales, coordinar las acciones de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) en cada jurisdicción y avanzar en un plan de obras de infraestructura que permita generar un trabajo articulado entre la empresa y los municipios.

Los jefes comunales destacaron que la actividad minera representa una oportunidad para generar empleo, fortalecer las economías locales y transformar la realidad de las comunidades, pero remarcaron la importancia de que este proceso se desarrolle con diálogo, planificación y participación de los municipios.

También se subrayó que esta agenda de trabajo se enmarca en la visión y el mensaje que el gobernador Raúl Jalil viene expresando en los departamentos de influencia de los proyectos mineros, orientado a promover el desarrollo con inclusión, articulación territorial y participación activa de las comunidades locales.

El ministro Alberto Natella recibió el petitorio y asumió el compromiso de hacerlo llegar a las autoridades correspondientes del proyecto MARA, dando continuidad a una agenda de trabajo que permita canalizar las inquietudes y propuestas de los municipios del departamento Belén.

En este marco, el titular de la cartera de Gobierno recibió este martes a representantes de MARA para trasladar formalmente el petitorio y poner en su conocimiento los requerimientos presentados por los jefes comunales. “Esta instancia nos permite conocer formalmente los requerimientos realizados por los intendentes y trabajar en una agenda que posibilite analizar cada uno de los temas. Entendemos que el diálogo entre el Gobierno, los municipios y MARA es el ámbito adecuado para avanzar en este proceso”, señaló Pablo Lilljedahl, gerente de Relaciones Institucionales de MARA, tras el encuentro con el ministro.

Lilljedahl concluyó sosteniendo que “MARA reafirma su vocación colaborativa para seguir consolidando un diálogo permanente con las comunidades, en el marco de su compromiso con la construcción de relaciones institucionales sólidas y de largo plazo”.

TEMAS:

COMPARTIR NOTA