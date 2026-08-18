Nota Leída 241

| La Región | 18/08/2026 |

Estafa millonaria: la comunidad de Peñas Negras recuperó todas las prendas sustraídas

Más de 20 familias de artesanos habían denunciado haber sido víctimas de una estafa y abuso de confianza durante la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. Tras semanas de investigación, lograron que la millonaria producción textil volviera a sus manos.

La Comunidad Indígena de Peñas Negras, ubicada en el norte del departamento Belén, denunció al termino de la última edición de la Fiesta del Poncho haber sido víctima de una estafa y abuso de confianza valuada en más de 15 millones de pesos, lo que afectó directamente a más de 20 familias de artesanos.

El episodio tuvo como escenario la la feria de la fiesta mayor de los catamarqueños donde los productores habían llegado con el resultado de todo un año de trabajo. La situación denunciada implicó la pérdida de una importante cantidad de producción textil que había sido elaborada por las familias integrantes de la comunidad. De acuerdo con la denuncia, el volumen de mercadería retirado incluía piezas de gran valor artesanal, entre ellas mantas de vicuña, pullos, corbatines, peleros, alfombras y ponchos. Entre las prendas entregadas también se encontraba un exclusivo poncho de vicuña confeccionado bajo estrictas regulaciones.

El perjuicio económico señalado por la comunidad supera los 15 millones de pesos, pero la dimensión del episodio también está vinculada con el trabajo acumulado durante todo un año por más de 20 familias.

El modus operandi

Según relató la comunidad, el comprador identificado como Renzo Aguirre logró captar la confianza de los artesanos porque ya había realizado anteriormente tres transacciones de manera exitosa con ellos.

Ese antecedente fue determinante para que los integrantes de la comunidad aceptaran entregar nuevamente una cantidad masiva de prendas. En esta oportunidad, el sujeto habría retirado un importante volumen de mercadería con la promesa de trasladarla hasta la Fiesta del Poncho, comercializar los productos y posteriormente realizar el pago correspondiente mediante una transferencia bancaria.

Sin embargo, de acuerdo con lo denunciado, esa transferencia jamás se concretó. La mercadería había sido entregada bajo una modalidad que los artesanos ya conocían por operaciones anteriores y que, en este caso, terminó generando el perjuicio económico que motivó la denuncia.

La denuncia y la recuperación de las prendas

Ante la falta del pago comprometido y la situación generada por la mercadería retirada, la Comunidad Indígena de Peñas Negras denunció formalmente la estafa. A partir de esa presentación comenzó una investigación que se extendió durante semanas y que tuvo como objetivo localizar y recuperar las piezas que habían sido entregadas por los artesanos.

El avance de las actuaciones permitió finalmente recuperar todo el material. La novedad fue confirmada por la Dra. Andrea Morales, representante legal de la comunidad, quien destacó el resultado alcanzado después del procedimiento realizado. «Estamos felices. Podemos celebrar este resultado con éxito con la recuperación de lo que fue toda la artesanía, cada una de las prendas, de las cuales habían sido despojadas a la comunidad indígena de Peñas Negras», expresó la letrada.

La recuperación representa para las familias damnificadas la posibilidad de volver a disponer de las piezas que habían producido y que constituían el resultado de un año de trabajo artesanal.

El reconocimiento al trabajo de la Justicia

La representante legal de la comunidad también destacó el trabajo realizado por las distintas instituciones que participaron de la investigación. Morales calificó de «impecable» la labor desarrollada por la Fiscalía General de la provincia de Catamarca, a cargo del Dr. Alejandro Gober, junto con la Fiscalía de Belén y la Policía de Investigaciones.

La abogada puso el énfasis en las decisiones adoptadas durante el proceso y en las medidas que permitieron avanzar hasta alcanzar la recuperación del material. «Gracias a cada una de las decisiones y las medidas que se fue adoptando se llevó a que finalmente podamos recuperar todo, que era el objetivo», sostuvo.

La representante legal remarcó de esta manera que la recuperación de las artesanías constituía el principal objetivo de las actuaciones iniciadas después de la denuncia.

El regreso con las pertenencias recuperadas

Tras el procedimiento que permitió recuperar parte del material sustraído, los integrantes de la comunidad ya emprendieron el regreso a Belén con todas sus pertenencias. El retorno tiene un significado especial para las familias artesanas, ya que implica recuperar las piezas que habían elaborado y que pretendían comercializar durante la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

En ese sentido, Morales explicó que recuperar las artesanías representa alegría para la comunidad y permite retomar el camino que los productores habían previsto inicialmente: poner sus trabajos en el circuito comercial y vender sus productos.

«Recuperarlo le lleva alegría y poder seguir la ruta que querían que era ponerlo en comercio, poder vender sus productos», manifestó la abogada. El objetivo vuelve así a estar vinculado con la finalidad original de las piezas: que las familias puedan comercializar el resultado de su trabajo artesanal.

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