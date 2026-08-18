Nota Leída 327

| Locales | 18/08/2026 |

Boletas de luz de hasta $500 mil en Londres: el intendente dijo que las familias deben elegir “pagar la luz o comer”

Roberto Rodríguez aseguró que el costo de la electricidad es hoy uno de los principales reclamos de los vecinos y confirmó que hay facturas de entre $400 mil y $500 mil. También respondió a las críticas por los $180 millones cuestionados por el diputado Juan Carlos Ledesma

Facturas de luz de hasta $500 mil y familias que deben decidir entre pagar el servicio o comprar alimentos. Esa es la situación que describió el intendente de Londres, Roberto Rodríguez, al referirse a los reclamos que recibe el municipio por el costo de la electricidad en el oeste catamarqueño.

En diálogo con Radio El Esquiú 95.3Mhz, durante Mensajes en la Radio, Rodríguez afirmó que “una de las preocupaciones mayores que tiene nuestra comunidad son las boletas de la luz” y señaló que en Londres también hay vecinos que participaron de las movilizaciones realizadas en Belén.

“Acá hay boletas de 500 mil pesos, 400 mil pesos”, afirmó el intendente. Y graficó el impacto en los hogares: “La gente tiene que optar en pagar la luz o comer, literalmente así”.

Rodríguez sostuvo que el gobernador Raúl Jalil realiza gestiones para conseguir un subsidio nacional destinado a las provincias del norte. “A todos acá en el oeste catamarqueño nos viene muy cara la luz”, señaló, y reconoció que la situación también afecta a quienes trabajan en el municipio.

El intendente también respondió a los cuestionamientos del diputado provincial Juan Carlos Ledesma por el destino de $180 millones vinculados a gastos y festivales. Rodríguez aseguró que la rendición fue presentada ante el Concejo Deliberante y desafió al legislador a revisar las cuentas municipales.

“Mi municipalidad, la municipalidad, que no es mía, es del pueblo, está abierta para todo el ciudadano”, sostuvo. Además, afirmó que no tiene inconvenientes en ser controlado: “Para mí el control no es una mala palabra”.

Rodríguez también reclamó que Ledesma revise fondos vinculados al Fideicomiso Minero y mencionó una obra en el parque industrial por 500 mil dólares. “Estaría bueno que lo investigue eso”, planteó.

Tu navegador no soporta audio HTML5.

Fuente: Radio El Esquiú 95.3Mhz

TEMAS:

COMPARTIR NOTA