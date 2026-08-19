| Provinciales | 19/08/2026|
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Quiénes cobran este Miércoles 19 de Agosto
ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que este miércoles continúan los pagos de las jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo. Todas las prestaciones poseen el aumento por movilidad del 1,89 por ciento.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
Titulares con documentos concluidos en 6 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
Titulares con documentos finalizados en 6.
Asignación por Embarazo
Titulares con documentos terminados en 6.TEMAS: ANSES
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