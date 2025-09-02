Nota Leída 83

01/09/2025

BELÉN

Avanza la investigación del accidente fatal en Pozo de Piedra

En el marco de la investigación por el accidente ocurrido en julio pasado en Belén, en el que perdió la vida Oscar Nazareno Maza, la fiscal de la Tercera Circunscripción Judicial, Florencia Reartes Sesto, aguarda informes y se avanza en distintas medidas. En el primer expediente se aguarda el informe accidentológico realizado por peritos del Laboratorio Forense, clave para determinar la etiología del hecho.

En la causa derivada de la denuncia realizada por la madre de la víctima, contra el intendente José Santiago Yapura por homicidio culposo y abuso de autoridad, quedó firme la constitución de la querella particular y se garantizó el acceso de la parte querellante a las actuaciones conforme a la Ley de Derechos y Garantías de las Víctimas. Como parte de ese proceso, la fiscal Florencia Reartes Sesto mantuvo una reunión con la abogada de la querella, en la que se expusieron las medidas dispuestas y los avances de ambas investigaciones.