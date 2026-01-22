Nota Leída 105

22/01/2026

Becados municipales de Belén: Precarización, Destrato y Silencio Cómplice

| Locales |

Una vez más, los trabajadores becados del municipio de Belén son víctimas del destrato, la arbitrariedad y la falta total de sensibilidad por parte de la Dirección de Personal, a cargo de la señora Carlina Aguilera.

En las últimas semanas del primer mes del año, numerosos becados regresaron de sus vacaciones para encontrarse con una noticia inadmisible: habían sido dados de baja sin previo aviso, sin explicaciones claras y sin ningún tipo de contención institucional.

Otros trabajadores fueron removidos de sus puestos con el argumento de ser “imprescindibles” en otras áreas. Sin embargo, al presentarse en los sectores donde supuestamente serían reubicados, los propios jefes de área desmienten a la Dirección de Personal: nadie solicitó refuerzos, las áreas están completas y no existe lugar para nadie más.

El becado queda entonces a la deriva, peregrinando entre oficinas, recibiendo como única respuesta el ya conocido y cínico “esperá, ya te vamos a reubicar”.

¿Esta es la política de recursos humanos del intendente Yapura? ¿Esta es la forma de cuidar a quienes sostienen el funcionamiento diario del municipio? El daño no es solo laboral, es psicológico.

La incertidumbre, el destrato y la humillación sistemática recaen sobre trabajadores precarizados que solo reclaman algo básico: trabajar y cobrar su sueldo dignamente.

Resulta alarmante preguntarse si la señora Aguilera conoce los derechos elementales del trabajador o si simplemente los ignora. Más grave aún es el silencio absoluto de los gremios, que miran para otro lado mientras cientos de trabajadores becados padecen esta vulneración constante de derechos. La complicidad también es una forma de violencia.

Durante la campaña se prometió mejorar la situación laboral de los becados. Hoy la realidad es exactamente la contraria: trabajadores profesionales deambulan por el municipio sin funciones claras, sin estabilidad y sin respuestas. Nadie levanta la voz por ellos, a pesar de que han aportado conocimientos, experiencia y compromiso para mejorar Belén desde cada lugar donde les tocó desempeñarse.

El intendente afirmó públicamente que antes había 1.500 becados y que hoy son 1.200. ¿Quién se hace cargo de los 300 que quedaron afuera? ¿Serán utilizados como mano de obra descartable para tapar baches, barrer calles o cubrir déficits estructurales sin planificación ni respeto? ¿O simplemente fueron eliminados de las estadísticas para maquillar una supuesta eficiencia de gestión?

Lo que queda en evidencia es una conducción autoritaria y caprichosa de la Dirección de Personal, donde se impone la voluntad de una funcionaria por sobre las necesidades reales de la ciudad y de sus instituciones.

Existen casos concretos de becados con formación académica, solicitados para integrar equipos de trabajo acordes a su perfil, que son enviados arbitrariamente a otras áreas solo para satisfacer el capricho personal de la señora Aguilera, desaprovechando recursos humanos valiosos y perjudicando a toda la comunidad.

La precarización no es gestión. El destrato no es orden. Y el silencio no es neutralidad. Es hora de que alguien se haga cargo.

Por toda esta situación es que hemos solicitado una entrevista a la señora Carlina Aguilera Directora de Personal que comunique los items que figuran en nuestra nota presentada en mesa de entrada hoy, cual fue la respuesta?? Debemos volver mañana para conocer la respuesta de la señora Directora de Personal.

Nota perteneciente a El Portal Noticias