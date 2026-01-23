Nota Leída 175

22/01/2026

Belén: Cayó un arbol frente a la Parroquia Nuestra Señora de Belén

Desde la Municipalidad de la Ciudad de Belén informan que la calle Lavalle, entre Belgrano y Gral. Roca, frente a la Parroquia Nuestra Señora de Belén, se encuentra cortada al tránsito.

El motivo es la caída de un árbol, que además arrastró las guirnaldas instaladas, existiendo posible presencia de electricidad en la zona, tanto sobre la calzada como en el sector de la plaza.

Se solicita no circular por esta vía ni por esta zona de la plaza.

Personal municipal se encuentra trabajando para garantizar la seguridad y normalizar la situación.

Por otro lado se informa: