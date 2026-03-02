Nota Leída 54

02/03/2026

Belén: Cortan Ruta Nacional N° 40

Docentes autoconvocados endurecieron las medidas de reclamo por la recomposición salarial y realizan un corte sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del ingreso al barrio 120 Viviendas.

Los manifestantes solicitan la presencia de autoridades de Educación para abrir una instancia de diálogo y avanzar en una respuesta concreta a sus pedidos.

La modalidad del corte habilita el paso cada 2 horas únicamente para transporte público y vehículos particulares.

El transporte pesado con destino a emprendimientos mineros no tiene permitido el paso.

Se recomienda circular con precaución y prever demoras.

