19/02/2026

Belén: Piden informes de un Plan de Asfaltado por más de $44.000.000

| Locales |

Este pasado Miércoles, ingresó por mesa de entrada del Concejo Deliberante de Belén, un pedido de informe por el Plan de Pavimentación y compra de maquinaria, por parte de la Municipalidad de la Ciudad de Belén, cuyo Intendente es el Dr. Cristian Yapura.

El pedido fue presentado por los concejales Ana Paula Silvero y Cristina del Valle Villagra, y busca esclarecer qué cantidad de calles y cuadras estaban establecidos en el Plan de Pavimentación, cuántas de ellas se ejecutaron y cuántas faltan por ejecutarse. La documentación deberá ser presentada por escrito ante el Concejo Deliberante.

Cabe mencionar que, el Plan de Pavimentación en Belén, contemplaba la compra de equipamiento, en Abril del 2025, y la suma establecida fue de $44.198.154.

La edil Ana Paula Silvero, quien asumió tras ser electa el 26 de Octubre del 2025, se pregunta ¿A dónde fue a parar ese dinero? ¿Qué calles fueron asfaltadas y cuáles faltan?

