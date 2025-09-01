Nota Leída 40

Belén: Policías secuestran motocicletas en operativos de control vehicular

|Locales |

En la noche de ayer, numerarios del COEM-Kappa, de la Comisaría Departamental Belén, realizaron controles vehiculares e identificación de personas en puntos estratégicos de sus respectiva jurisdicción.

En la oportunidad, y luego de labrar las actas de infracción correspondientes, los uniformados incautaron motocicletas de diferentes marcas y cilindradas, debido a que sus conductores habrían infringido lo normado en la Ley Nacional de Tránsito.