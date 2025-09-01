Nota Leída 40
|Locales | 01/09/2025 |

Belén: Policías secuestran motocicletas en operativos de control vehicular

belen

En la noche de ayer, numerarios del COEM-Kappa,  de la Comisaría Departamental Belén, realizaron controles vehiculares e identificación de personas en puntos estratégicos de sus respectiva jurisdicción.

 

En la oportunidad, y luego de labrar las actas de infracción correspondientes, los uniformados incautaron  motocicletas de diferentes marcas y cilindradas, debido a que sus conductores habrían infringido lo normado en la Ley Nacional de Tránsito.



MP
COMENTAR