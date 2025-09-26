Nota Leída 171

26/09/2025

Belén: Proyecto de revalorización de atractivos turísticos

| Locales |

Empleados municipales realizaron un gran trabajo en la puesta en valor de la querida “Casita de Piedra”, un espacio emblemático de la ciudad.

En esta primera etapa se incorporó iluminación que realza su belleza y permite disfrutarla también durante la noche, y próximamente se avanzará con tareas de pintura, continuando así con la mejora de este importante atractivo turístico y deportivo que enorgullece a toda la comunidad.