05/02/2026

Belén: Un joven murió al caer de la silla de ruedas y quedar atrapado con el cinturón

El fatal accidente doméstico ocurrió en los primeros minutos de la madrugada del día martes en la localidad de Puerta de Corral Quemado, departamento Belén.

La mamá de Bruno Antonio Alancay, de 22 años, quien padecía DTG encefalopatía crónica, llamó a la policía cuando, encontrándose en su dormitorio, escuchó un fuerte ruido en la habitación de su hijo, y al ir a verlo lo encontró en el suelo con la silla de ruedas sobre él y el cinto de seguridad de la silla alrededor del cuello.

Al llegar la policía y los médicos locales, el joven fue trasladado al hospital departamental de Belén donde lamentablemente los profesionales confirmaron el deceso.

Según determinó el médico local al examinar el cuerpo, la causa de muerte del joven de 22 años fue ahorcamiento con complicación a un paro cardíaco respiratorio.

Por el hecho la fiscal de la tercera circunscripción judicial con asiento en la ciudad de Belén ordenó se labraran las actas de rigor correspondiente y la posterior entrega del cuerpo a los familiares.