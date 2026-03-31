Nota Leída 247

| Locales | 31/03/2026 |

Belén: Una adolescente fue abusada a la salida de un boliche

La fiscalía de la tercera circunscripción judicial con asiento en la ciudad de Belén, investiga el abuso sexual a una adolescente de 16 años, cuyos datos personales se mantienen en reserva.

El hecho, se conoció a raíz de la denuncia del padre de la jovencita, quien luego de escuchar a su hija lo que le había sucedido cuando salió del boliche junto a su prima y una amiga, se presentó en la comisaría departamental y denunció el abuso sexual y dio el nombre de la persona que lo había hecho.

La adolescente había concurrido al boliche junto a su prima y una amiga de la misma edad.

En el lugar se encontraron con tres amigos, entre ellos el ahora detenido, de 21 años. Al finalizar el boliche, los jóvenes se fueron a la casa de uno de ellos donde estuvieron por un lapso de tiempo, para en un momento determinado la prima, la amiga y dos de los jóvenes se fueron, quedando la víctima y el victimario en el domicilio.

Según se desprende de la denuncia, el joven de 21 años comenzó a besar a la adolescente quien se resistió, pero el sujeto logró dominarla y abusó sexualmente de ella.

Luego del ataque sexual, la adolescente llego a su casa en estado de crisis y le contó lo que le había pasado a su familia.

Denuncia

Tras la denuncia realizada por el padre de la adolescente, la fiscal fue informada de lo ocurrido ordenando que se activara el protocolo de abuso sexual en la víctima. Mientras tanto la policía se presentó en el domicilio del sindicado y lo arresto en averiguación del hecho.

El protocolo confirmó el abuso y la fiscal ordenó una batería de medidas de pruebas entre ellas testimoniales e inspecciones en el lugar donde había ocurrido el abuso.

Con las pruebas producidas, la fiscal imputo e indagó en las últimas horas al joven de 21 años por el supuesto delito de abuso sexual con acceso carnal.

Asistido por un abogado particular, el ahora imputado se abstuvo de prestar declaración y continúa detenido a disposición de la fiscalía de Belén.

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