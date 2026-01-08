Nota Leída 48

08/01/2026

Belén y Andalgalá buscan potenciar el desarrollo del Oeste Catamarqueño

| Locales |

En un hecho institucional de gran relevancia para la región, el intendente de la ciudad de Belén, Dr. Cristian Yapura, recibió a su par de Andalgalá, Eduardo Córdoba. El encuentro marcó el inicio de una etapa de cooperación mutua orientada a consolidar políticas públicas integradas que beneficien a los vecinos de ambas jurisdicciones.

Durante la reunión, los mandatarios dialogaron sobre los desafíos comunes que enfrenta el oeste catamarqueño. El objetivo central es articular estrategias y líneas de trabajo conjuntas, compartiendo experiencias de gestión para optimizar el crecimiento regional y fortalecer el bienestar social.

Integración a través del Deporte

Como primer eje concreto de esta agenda común, se avanzó en la planificación de un Evento Deportivo Ciclístico de alto impacto. Esta competencia no solo busca promover la actividad física, sino también posicionarse como un atractivo turístico que fomente la integración territorial y económica entre Belén y Andalgalá.

Mesa de Trabajo

Del encuentro participaron también equipos técnicos de ambos municipios:

Por Andalgalá: Germán Aldao (Subsecretario de Deportes) y Rodrigo Guerrero (Secretario Privado).

Por Belén: Juan Mirabal (Director de Deportes).

Visión Regional

Esta iniciativa reafirma una decisión política clara: el trabajo conjunto como motor de desarrollo. Ambos jefes comunales coincidieron en que el diálogo permanente y la cooperación institucional son las bases para generar nuevas oportunidades en el oeste de la provincia, sentando un precedente de unidad en la gestión municipal.