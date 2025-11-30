Nota Leída 294

30/11/2025

Boca-Argentinos, expectante cruce en los 4tos. de final

| Nacionales |

El Xeneize quiere estirar su racha ganadora y el Bicho quiere ratificar su gran temporada. El vencedor chocará con el triunfador de Racing-Tigre. El encuentro será este domingo a las 18:30 en La Bombonera.

Boca y Argentinos prometen un gran partido para ese domingo a las 18:30 en la Bombonera con transmisión de ESPN Premium y TNT Sports Premium. Está en juego el pasaje a las semifinales del Torneo Clausura. Boca viene en racha ganadora con cinco triunfos consecutivos.

Publicidad

Pero la condición de dueño de casa juega relativamente a favor de los xeneizes: de hecho, en los 8vos de final, pasaron cinco visitantes y apenas tres locales. Lo que demuestra que más allá de donde se juegue y del aliento del público, todo pasa y volverá a pasar en función de las respuestas que los dos equipos le vayan dando a las distintas circunstancias del juego. Todo es posible. .

Argentinos limpió a Vélez ganándole 2 a 0 en Liniers al cabo de una gran noche de Hernán López Muñoz, autor de los dos goles. O sea, dejó en claro que no lo achica ir de visitante porque tiene fútbol para jugar de igual a igual. Ya se enfrentó dos veces con Boca en lo que vá del año, primero en la Boca y luego en La Paternal, en la primera fecha de ambos torneos y en ambas, terminó 0 a 0.

Un dato curioso: en el Apertura, Fernando Gago era el técnico xeneize, en el Clausura, ya estaba Miguel Angel Russo y ahora, está Claudio Ubeda al frente.

El entrenador boquense repetiría a los titulares que superaron por 2 a 0 a Talleres de Córdoba el pasado fin de semana, aunque no se descarta que desarme el doble nueve. Úbeda piensa en que puede contrarrestar el fútbol de Argentinos sumando un volante más y relegando a Milton Giménez al banco de los suplentes.

Más allá de que por nivel y condiciones lo lógico sería el ingreso de Ander Herrera, que entró muy bien cada vez que salió del banco en los segundos tiempos, teniendo en cuenta que su físico no es una garantía y el partido se puede extender treinta minutos más, podrían ingresar otros nombres como Rodrigo Battaglia, Tomás Belmonte o Williams Alarcón.

Otra opción es mantener la misma formación, pero realizar un ajuste táctico, como lo hizo en el entretiempo ante Talleres colocando a Miguel Merentiel como extremo derecho para armar un 4-3-3 con Giménez y Exequiel Zeballos acompañándolo.

Por el lado de Argentinos, en caso de no haber ningún contratiempo de último momento, la intención de su técnico Nicolas Diez es repetir el equipo que derrotó a Vélez. Sergio Romero está lesionado y no será el arquero suplente.

Como viene sucediendo, en caso de empate al cabo de los noventa minutos reglamentarios, habrá alargue y si se mantuviera todo se definirá mediante tiros desde el punto penal.

El ganador de este cruce irá contra que el surja del choque del lunes entre Racing y Tigre en Avellaneda.

Probables formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Argentinos Jrs.: Gonzalo Siri; Sebastián Prieto, Erik Godoy, Francisco Álvarez, Leandro Lozano; Nicolás Oroz, Federico Fattori, Alan Lescano; Diego Porcel, Tomás Molina y Hernán López Muñoz . DT: Nicolás Diez.

Árbitro: Fernando Echenique.

Estadio: La Bombonera.

Horario y TV: 18.30 hs., por TNT Sports.