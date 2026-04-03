Nota Leída 305

| Nacionales | 03/04/2026 |

Boca le ganó a Talleres en Córdoba y quedó tercero en la Zona A

Boca le ganó a Talleres por 1-0 en un partido de bajo vuelo, que disputó con un equipo alternativo, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y por la decimotercera fecha del Torneo Apertura 2026.

El delantero Adam Bareiro marcó el único gol de la noche, a los 25 minutos del segundo tiempo.

Con el triunfo, el «Xeneize» subió hasta la tercera posición de la zona A, con 20 puntos, y se medirá en la próxima fecha con Independiente, como local, el sábado 11 de abril.

Por su lado, el equipo que dirige Carlos Tévez quedó sexto en el mismo grupo con 18 unidades, teniendo que visitar a Defensa y Justicia en la próxima jornada, el lunes 13 a partir de las 16:30.

Talleres tuvo el primer acercamiento de la noche a los 12 minutos del primer tiempo, con un desborde por izquierda del extremo Rick Morais, cuyo centro buscapié hubiera habilitado al delantero Ronaldo Martínez, de no ser por el oportuno corte del arquero Leandro Brey.

En 21 minutos, el enganche Franco Cristaldo buscó un remate al arco a algunos metros de la medialuna del área, aunque su disparo se fue demasiado alto.

La primera llegada de peligro, en un inicio primer tiempo de poco vuelo, tardó hasta los 30 minutos en llegar, con una combinación por derecha que terminó en un remate bajo del mediocampista Tomás Aranda, que el arquero Guido Herrera pudo contener sobre su palo derecho.

Un minuto después, el defensor Jorge Figal ganó de cabeza en un córner, a la altura del área chica, con un cabezazo que se desvió y pasó muy cerca del travesaño.

Talleres llegó con peligro a los 34 minutos, cuando un pase filtrado por izquierda rompió líneas y permitió el remate de Rick dentro del área, aunque no pudo acomodar bien el cuerpo y definió muy desviado por el primer palo.



A los 40 minutos, el arquero Leandro Brey salió mal a cortar un centro y dejó una pelota suelta en el área grande, que terminó en un remate de tijera de Ronaldo Martínez, el cual fue despejado sobre la línea, aunque el atacante paraguayo estaba en posición adelantada.

En tiempo cumplido de la primera etapa, el defensor Augusto Schott capturó un rebote desde el costado derecho del área grande y remató con el empeine, con un tiro potente que se fue cerca por el segundo palo.

La «T» tuvo el primer ataque del complemento a los cuatro minutos, con Rick buscando el segundo palo con un disparo desde afuera del área, que se fue cerca del travesaño.

A los 12 minutos, un gran pase filtrado de Aranda dejó mano a mano al delantero Miguel Merentiel, que quiso eludir a Guido Herrera con un autopase pero el guardameta se quedó con la pelota, de buena intuición para achicar e ir al piso.

Boca abrió el marcador a los 25 minutos del segundo tiempo, con un pase filtrado de Aranda para Merentiel, cuyo centro por izquierda habilitó a Bareiro, que definió tirándose al piso para marcar el 1-0.

Con tiempo cumplido, un centro al segundo palo fue cabeceado al área chica para el delantero Valentín Depietri, que se tiró de «palomita» para anticipar la salida de Brey, aunque su disparo se fue ancho.

Síntesis del partido:

Torneo Apertura 2026.

Zona A.

Fecha 13.

Talleres 0 – 1 Boca.

Estadio: Mario Alberto Kempes.

Árbitro: Nazareno Arasa.

VAR: Juan Pafundi.

Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Jorge Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Ander Herrera, Tomás Belmonte, Milton Delgado; Tomás Aranda; Adam Bareiro, Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández, Gabriel Báez; Mateo Cáceres, Matías Galarza; Ulises Ortegoza, Franco Cristaldo, Rick Lima; Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tévez.

Gol en el segundo tiempo: 25m. Adam Bareiro (B).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Juan Sforza por Mateo Cáceres (T); 16m. Leandro Paredes por Ander Herrera (B) y Santiago Ascacibar por Tomás Belmonte (B); 19m. Diego Valoyes por Franco Cristaldo (T) y Valentín Dávila por Ronaldo Martínez (T), 30m. Alexandro Maidana por Gabriel Báez (T) y Valentín Depietri por Ulises Ortegoza (T); 32m. Milton Giménez por Miguel Merentiel (B) y Ángel Romero por Adam Bareiro (B), 34m. Lautaro Blanco por Malcom Braida (B).

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