23/12/2025

Buscan implementar la Carrera de Abogacía en Belén

| Locales |

Avanzan las gestiones institucionales entre la Municipalidad de Belén y la Universidad Nacional de Chilecito para ampliar la oferta académica en la ciudad, con la posibilidad de implementar la carrera de Abogacía bajo modalidad híbrida.

El Intendente Cristian Yapura mantuvo una reunión de trabajo con el Vicerrector Académico Germán Antequera, destacando el antecedente positivo de esta propuesta en otros municipios y proyectando que en 2026 jóvenes belichos puedan acceder a una carrera universitaria sin tener que dejar su ciudad.

Desde el Municipio se reafirma una decisión política clara: invertir en educación, igualdad de oportunidades y futuro, generando alternativas concretas para que nuestros jóvenes y vecinos puedan formarse, crecer y proyectar su desarrollo profesional en Belén.