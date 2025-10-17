Nota Leída 80

Buscan implementar la producción de pistacho en Londres

| Locales |

El Intendente de Londres Prof. Roberto Rodriguez junto al Director de Producción, Prof. Lobo Pablo visitaron una planta procesadora de pistacho en la ciudad de La Rioja.

El encuentro tuvo como objetivo conocer el proceso industrial y analizar alternativas para implementar este tipo de producción en Londres, considerando la posibilidad de utilizar aguas subterráneas, previos estudios técnicos y las condiciones climáticas locales, como las horas de frío necesarias para el cultivo.

Esta iniciativa busca generar nuevas oportunidades productivas y fomentar el desarrollo económico y laboral para los habitantes de nuestro ciudad.