Nota Leída 483

05/12/2025

Caída masiva de Cloudflare afecta a miles de páginas web

| Tecnología |

La mañana de este viernes se volvió un dolor de cabeza para millones de usuarios en la red, ya que numerosas páginas web y servicios digitales experimentaban problemas de acceso debido a un nuevo fallo en Cloudflare, la plataforma de entrega de contenidos (CDN) más utilizada del mundo.

Tal como ocurrió el pasado 18 de noviembre, la inestabilidad es intermitente: las páginas funcionan por momentos, pero caen rápidamente, generando frustración.

Si sufrís dificultades para navegar o acceder a tus aplicaciones, el problema no es tu conexión a internet ni tu proveedor. La falla afecta directamente a la plataforma de Cloudflare, de la que dependen miles de sitios web. En muchos casos, al intentar ingresar, aparece el temido error 500.

Aunque el problema se reportó inicialmente como un error localizado, la inestabilidad se expandió rápidamente a distintas soluciones de la red de entrega de contenido, lo que tiene consecuencias a escala global en la práctica.

Entre los gigantes afectados hoy se encuentran LinkedIn, Zoom, Fortnite, Canva, League of Legends, entre otros, así como entidades bancarias y empresas de telefonía e internet.

Por ahora, se desconocen las causas exactas que provocaron este colapso en el CDN más popular del mundo, pero la interrupción subraya la enorme dependencia que tiene gran parte de internet de una sola infraestructura.

Un problema similar se había producido en octubre después de que Amazon Web Services (AWS) sufriera un fallo técnico que causó problemas a empresas que se conectaban a los servicios de datos de AWS en Estados Unidos, lo que impactó en servicios de Internet de todo el mundo.