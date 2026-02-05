Nota Leída 2

05/02/2026

Carrera de Abogacía en Belén

Si terminaste el secundario o estás buscando una carrera universitaria con salida laboral, esta es tu oportunidad.

Llega a la ciudad la Carrera de Abogacía de la Universidad Nacional de Chilecito, acercando la educación pública y universitaria a los jóvenes de Belén y la región.

📅 Martes 10 de febrero

📍 Lugar y horario a confirmar

En la presentación vas a poder informarte sobre:

✔️ Cómo inscribirte

✔️ Modalidad de cursado

✔️ Todo lo que necesitas saber sobre la carrera

🔗 Confirmá tu asistencia:

https://forms.gle/7n1s99WKaUVdTrm46