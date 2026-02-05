05/02/2026 || Locales |
📅 Martes 10 de febrero
En la presentación vas a poder informarte sobre:
🔗 Confirmá tu asistencia:
Carrera de Abogacía en Belén
Si terminaste el secundario o estás buscando una carrera universitaria con salida laboral, esta es tu oportunidad.
Llega a la ciudad la Carrera de Abogacía de la Universidad Nacional de Chilecito, acercando la educación pública y universitaria a los jóvenes de Belén y la región.
✔️ Cómo inscribirte
✔️ Modalidad de cursado
✔️ Todo lo que necesitas saber sobre la carrera
https://forms.gle/7n1s99WKaUVdTrm46