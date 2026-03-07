Nota Leída 103

Centro de Formación Profesional N° 4 realizó una charla informativa en Londres

La Municipalidad de Londres, junto al Centro de Formación Profesional N° 4, llevó a cabo una charla informativa e inscripción para los cursos de Pastelería, Cocina, Confeccionista a Medida y Operador en Informática para la Administración y Gestión.

Durante la jornada, cada instructor presentó su propuesta formativa y explicó la modalidad de trabajo de cada curso, brindando a los interesados toda la información necesaria para su participación.

Desde el municipio agradecen al Centro de Formación Profesional por continuar apostando al trabajo conjunto y a la capacitación de nuestros ciudadanos, generando nuevas oportunidades de aprendizaje y crecimiento para la comunidad. /Prensa Municipalidad de Londres

