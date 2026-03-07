Nota Leída 132

| Nacionales | 07/03/2026 |

Cerró la histórica fábrica de pulóveres Mauro Sergio y crece la preocupación en el sector textil

La empresa textil Textilana S.A., fabricante de la histórica marca de indumentaria Mauro Sergio, atraviesa una fuerte crisis que derivó en el cierre de su planta, generando preocupación entre los trabajadores y en el sector textil de Mar del Plata.

El conflicto lleva alrededor de cuatro meses y se originó tras una fuerte caída del consumo que impactó de lleno en la actividad. Según denunciaron desde la comisión interna, la empresa dispuso la suspensión masiva de trabajadores, lo que agravó la situación laboral dentro de la planta.

El delegado gremial Mauro Galván vinculó la crisis con el contexto económico nacional y sostuvo que la caída del consumo golpea con fuerza a la industria. En ese sentido, aseguró que “las empresas textiles están quebrando” debido al actual escenario del mercado.

Además, Galván afirmó que el sector atraviesa una situación crítica y señaló que se perdieron alrededor de 16.000 puestos de trabajo en la industria textil en el último tiempo.

De acuerdo con lo informado, la situación en Textilana comenzó en noviembre de 2025, cuando la empresa resolvió suspender a 175 operarios por un período de cuatro meses, en medio de la baja en la producción y las ventas.

El cierre de la fábrica genera preocupación entre los trabajadores y en la economía local, ya que se trata de una de las empresas textiles más emblemáticas de Mar del Plata, con décadas de presencia en el mercado argentino.

COMPARTIR NOTA