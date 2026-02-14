Circular con precaución por Ruta Nacional 40, tramo Quebrada de Belén
La Municipalidad de Belén informa a vecinos y conductores que se debe circular con extrema precaución por Ruta Nacional 40, a la altura de la Quebrada de Belén, debido a la presencia de derrumbes y caída de rocas sobre la calzada.
Se recomienda:
🔹 Reducir la velocidad.
🔹 Mantener distancia entre vehículos.
🔹 Evitar maniobras bruscas.
🔹 Respetar la señalización preventiva.
En momentos de lluvias, el riesgo aumenta considerablemente, ya que la inestabilidad del terreno puede provocar nuevos desprendimientos y acumulación de material sobre la ruta.
Solicitamos a quienes transiten por el sector hacerlo con responsabilidad y atención para prevenir accidentes y resguardar la seguridad de todos.