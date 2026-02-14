Nota Leída 41

14/02/2026

Circular con precaución por Ruta Nacional 40, tramo Quebrada de Belén

La Municipalidad de Belén informa a vecinos y conductores que se debe circular con extrema precaución por Ruta Nacional 40, a la altura de la Quebrada de Belén, debido a la presencia de derrumbes y caída de rocas sobre la calzada.

Se recomienda:

🔹 Reducir la velocidad.

🔹 Mantener distancia entre vehículos.

🔹 Evitar maniobras bruscas.

🔹 Respetar la señalización preventiva.

En momentos de lluvias, el riesgo aumenta considerablemente, ya que la inestabilidad del terreno puede provocar nuevos desprendimientos y acumulación de material sobre la ruta.

Solicitamos a quienes transiten por el sector hacerlo con responsabilidad y atención para prevenir accidentes y resguardar la seguridad de todos.

