| Locales | 14/02/2026 |

Circular con precaución por Ruta Nacional 40, tramo Quebrada de Belén

La Municipalidad de Belén informa a vecinos y conductores que se debe circular con extrema precaución por Ruta Nacional 40, a la altura de la Quebrada de Belén, debido a la presencia de derrumbes y caída de rocas sobre la calzada.

 

Se recomienda:
🔹 Reducir la velocidad.
🔹 Mantener distancia entre vehículos.
🔹 Evitar maniobras bruscas.
🔹 Respetar la señalización preventiva.

 

En momentos de lluvias, el riesgo aumenta considerablemente, ya que la inestabilidad del terreno puede provocar nuevos desprendimientos y acumulación de material sobre la ruta.

 

Solicitamos a quienes transiten por el sector hacerlo con responsabilidad y atención para prevenir accidentes y resguardar la seguridad de todos.

