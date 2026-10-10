Clima en Londres: sábado caluroso y a pleno sol con radiación UV en niveles extremos

Las condiciones del tiempo para hoy se consolidan con un marcado ascenso térmico y cielo completamente limpio. Se emitió un aviso de cuidado debido al índice solar crítico durante el mediodía.

LONDRES — La cuna de la nuez y las zonas adyacentes del departamento Belén registran en el inicio de este fin de semana excelentes condiciones meteorológicas, acompañadas por un ambiente netamente veraniego. De acuerdo con los principales registros oficiales para la región de Londres, la jornada de este sábado 10 de octubre transcurrirá bajo la influencia de una masa de aire seco y cálido, con vientos leves del sector norte y nula probabilidad de precipitaciones.

Cronograma diario del tiempo

• Por la mañana: La atmósfera se presenta templada y muy agradable, con un termómetro que se ubica en torno a los 24 °C. El cielo se mantiene completamente limpio, sin presencia de nubosidad, configurando un escenario óptimo para el desarrollo de actividades al aire libre y el movimiento comercial habitual.

• Por la tarde: Se registrará el pico de mayor calor de toda la jornada. El sol brillará con intensidad y se espera que el termómetro alcance una temperatura máxima estimada de 28 °C, generando un ambiente caluroso que invita al resguardo a la sombra.

• Por la noche: Al descender el sol, se prevé un enfriamiento gradual y confortable. El termómetro se ubicará promediando los 21 °C en las primeras horas nocturnas, descendiendo hasta los 17 °C hacia la madrugada con un cielo despejado que garantiza condiciones ideales para los eventos sociales en la localidad.

Alerta por Radiación UV en niveles críticos

El dato más relevante para tener en cuenta durante el día de hoy está representado por la fuerza de los rayos solares. Los medidores estipulan un Índice UV Máximo de 11 (Extremo) en las horas centrales del día. Debido a que se trata de una categoría de máximo riesgo para la salud de la piel, las autoridades sanitarias recomiendan de manera enfática evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, utilizar ropa de manga larga, gorras o sombreros, anteojos oscuros y aplicar protectores solares de amplio espectro de forma indispensable.

Resumen del tiempo para mañana (Domingo 11 de octubre)

De cara a la jornada de mañana domingo, las proyecciones meteorológicas anticipan un cambio temporal debido al ingreso de un frente de nubosidad variable. Se prevé un cielo mayormente nublado a lo largo de todo el día, lo que provocará un moderado descenso en las marcas térmicas. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13 °C por la madrugada y una máxima que se situará en torno a los 24 °C por la tarde, manteniendo las probabilidades de lluvia en un absoluto 0%.