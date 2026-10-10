«Los Abrazos Curan»: presentaron en Belén un proyecto integral de prevención y concientización sobre el cáncer de mama

La iniciativa, surgida en el seno de la Secretaría de Desarrollo Social, coordinará actividades de sensibilización y detección temprana junto a la ONG Mujeres de Rosa durante todo el mes de octubre.

BELÉN — En el marco de las acciones globales por el «Octubre Rosa», el municipio de la ciudad de Belén formalizó el lanzamiento de una campaña de fuerte impacto en la salud pública y contención comunitaria. Se presentó oficialmente el proyecto denominado «Los Abrazos Curan», una iniciativa gestada por Vanesa Andrada, integrante de la Secretaría de Desarrollo Social, que tiene como propósito central promover la prevención activa, la concientización y el acompañamiento integral en torno al cáncer de mama.

La presentación sirvió para delinear el esquema de intervenciones territoriales que se desplegarán de manera articulada durante todo el mes. El programa contempla la ejecución de diversas propuestas de sensibilización que no quedarán encapsuladas en una fecha particular, sino que fijarán una agenda de trabajo con continuidad a lo largo del tiempo en los diferentes barrios de la cabecera departamental y localidades del interior.

Alianza estratégica con la ONG Mujeres de Rosa

Un componente fundamental de la campaña radica en la unificación de esfuerzos con el sector civil. Durante el acto se detallaron las líneas de acción que se coordinarán de forma directa junto a la prestigiosa ONG Mujeres de Rosa, una alianza estratégica que busca robustecer el compromiso institucional y comunitario para masificar los mensajes sobre la importancia crucial de la detección temprana y el autoexamen preventivo.

Desde el área social de la comuna, conducida bajo los lineamientos de la gestión del intendente Dr. Cristian Yapura, destacaron que el abordaje del cáncer de mama debe contemplar tanto el aspecto médico como el aspecto humano y emocional de las pacientes y sus familias. «Prevenir también es cuidar, acompañar y estar presentes de forma real. Un abrazo puede transmitir la fuerza, la esperanza y la contención necesaria, y el compromiso de toda la comunidad de Belén es lo que verdaderamente hace la diferencia», manifestaron de forma emotiva los coordinadores del proyecto.