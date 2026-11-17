Nota Leída 335

| Provinciales | 17/11/2026 |

Estado de rutas nacionales y provinciales en Catamarca

En Catamarca, las rutas nacionales se encuentran transitables según los últimos reportes de Vialidad Nacional, aunque con obras activas y precaución en badenes tras las lluvias recientes. En la red provincial, persisten cortes puntuales y sectores con extrema precaución por derrumbes, crecidas de ríos y tareas de despeje informadas por Vialidad Provincial Catamarca.

Rutas Nacionales

De acuerdo con el parte del 11º Distrito Catamarca de Vialidad Nacional, la circulación general presenta las siguientes condiciones:

Ruta Nacional 38: Se encuentra transitable entre el límite con La Rioja y el límite con Tucumán. Iniciaron obras de recuperación vial a cargo de la provincia en el tramo de la Cuesta del Totoral, por lo que se solicita circular con precaución ante la presencia de maquinaria.

Ruta Nacional 40: Está transitable desde Cerro Negro hasta el límite con Tucumán. En el tramo Belén – Londres se pide extrema precaución en badenes (como Colcolanca y El Alpamicuna) por acumulación de material de arrastre y en la zona de obras entre Las Abritas y Santa María (km 4.222–4.223).

Ruta Nacional 60: Se encuentra transitable desde el límite con Córdoba hasta el límite internacional con Chile, tras normalizarse el paso en la Quebrada de Las Angosturas. El Paso Internacional de San Francisco permanece cerrado por acumulación de nieve en la Ruta CH-31 del lado chileno.

Rutas Nacionales 64, 79 y 157: Se mantienen transitables en toda su extensión dentro del territorio catamarqueño, respetando las velocidades máximas y señalización preventiva.

Rutas Provinciales

Tras los temporales recientes en distintos departamentos, la Secretaría de Transporte de Catamarca y Vialidad Provincial reportan las siguientes novedades:

• Ruta Provincial 14 (Pomán). Permanece intransitable por acumulación de agua y daños provocados por lluvias persistentes.

• Puente sobre el Río del Valle (El Pantanillo). El desvío provisorio se encuentra temporalmente inhabilitado por crecidas.

• Ruta Provincial 18 (Cuesta de Singuil). Transitable con extrema precaución por derrumbes y personal vial trabajando en el despeje de la calzada.

• Ruta Provincial 5 (Cuesta de Los Ángeles). Calzada despejada pero con recomendación de extrema precaución por inestabilidad del terreno y riesgo de nuevos desprendimientos.

• Rutas Provinciales 1, 4 y 16. Transitables con precaución entre Pirquitas – Río Los Puestos y en el sector Las Rejas – Río Las Trancas – Humaya por presencia de barro y humedad.

• Ruta Provincial 34 (Fiambalá) y RP 48 (Aconquija). Circular con mucha precaución en cruces de ríos y badenes (especialmente hacia La Chilca) por crecidas y arrastre de sedimentos.

• Ruta Provincial 42 (Las Cañas – Tintigasta). Transitable con precaución por obras de bacheo y repavimentación en ejecución, además de posibles bancos de niebla en zonas altas.

• Ruta Provincial 3 (Cuesta de Zapata). Paso habilitado con precaución ante posibles crecidas de cauces en la zona.

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