Nota Leída 206

| Provinciales | 17/11/2026 |

Calendario de pagos para hoy martes 17 de noviembre

La ANSES dio a conocer el cronograma de pagos para este martes 17 de noviembre para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos. Cobran hoy:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, quiénes cobran hoy

DNI terminados en 6: martes 17 de noviembre.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar, quiénes cobran hoy

DNI terminados en 4: martes 17 de noviembre.

SUAF ANSES, quiénes cobran hoy

DNI terminados en 4: martes 17 de noviembre.

Asignación por Embarazo (AUE), quiénes cobran hoy

DNI terminados en 4: martes 17 de noviembre.

Asignación por Prenatal y Maternidad, quiénes cobran hoy

DNI terminados en 6 y 7: martes 17 de noviembre.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy

Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de diciembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de diciembre.

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