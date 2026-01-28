Nota Leída 74
Locales | 28/01/2026

Comunicado del Sitio Arqueológico El Shincal de Quimivil

El Sitio Arqueológico Shincal de Quimivil informa que, debido a las recientes lluvias intensas, se suspenden las visitas guiadas de manera preventiva y por razones de seguridad de visitantes y personal hasta nuevo aviso.

 

Asimismo, se informa que la atención del Museo del Sitio se encuentra habilitada con normalidad.
Agradecemos su comprensión y disculpas por las molestias.



