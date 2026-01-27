Comunicado oficial del COE Belén
Disposiciones de seguridad ante el evento climático
Luego de la última reunión mantenida en el día de la fecha, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) informa a la comunidad las siguientes medidas preventivas, en el marco de las intensas precipitaciones registradas y previstas:
🔴 Cortes preventivos de calles y callejones, de acuerdo a los daños ocasionados y la evolución de la situación.
🔴 Corte preventivo de circulación sobre:
• Quebrada de Belén
• Ruta Provincial N° 46
• Ruta Nacional N° 40
durante los episodios de precipitaciones intensas.
🔴 Derivación de caudales de agua sobre calles o callejones, con el fin de lograr un desagote más eficiente y minimizar impactos.
🚫 Prohibición de permanencia y circulación en cerros, zona Virgen y sectores aledaños por derrumbes.
🚫 Prohibición de permanencia y circulación sobre el puente del Río Belén durante el desarrollo de los eventos climáticos.
🚫 Prohibición de permanencia y circulación en la Plaza Principal, ante el riesgo de caída de árboles.
⚡ Se recomienda cortar el suministro eléctrico en caso de ingreso de agua a los domicilios.
⚠️ Podrán registrarse cortes programados del suministro eléctrico en distintos sectores, según necesidad y trabajos de control de daños.
🏠 Se solicita permanecer en los domicilios durante los eventos de lluvia, viento y granizo.
🌳 Mantenerse alejados de árboles y tendidos eléctricos.
Mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales.
Defensa Civil o la Municipalidad. 460113
Policía Departamental 461035
Hospital Zonal 461550
Bomberos 461025
Todos los integrantes del COE y las instituciones intervinientes se encuentran trabajando de manera conjunta y coordinada para resguardar el bienestar de toda la comunidad.
Municipalidad Ciudad de Belén