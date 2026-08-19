Nota Leída 222

| La Región | 19/08/2026 |

Condenado a ocho años de prisión por dos hechos de abuso sexual

El fiscal de Cámara Penal N°3, Miguel Mauvecín, mantuvo la acusación contra un hombre imputado por dos hechos de “abuso sexual con acceso carnal en calidad de autor”, en un juicio realizado ante la Cámara Penal N°3. El Tribunal condenó al imputado a ocho años de prisión, en coincidencia con la pena solicitada por el representante del Ministerio Público Fiscal.

El debate se desarrolló ante el Tribunal integrado por los jueces Patricia Olmi, Marcelo Soria y Jorge Palacios. El acusado fue asistido por una abogada particular.

Durante la audiencia declaró la madre de la víctima y posteriormente el imputado confesó los hechos atribuidos.

En la instancia de alegatos, el fiscal Mauvecín mantuvo la acusación y solicitó que el acusado sea condenado a ocho años de prisión. Por su parte, la defensa solicitó una pena de seis años de prisión, el mínimo legal. El delito de abuso sexual con acceso carnal prevé una escala penal de seis a quince años de prisión.

El hecho

Los hechos ocurrieron entre julio y agosto de 2025, en Andalgalá. La víctima tenía 12 años y el acusado, de 46 años, era su vecino.

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