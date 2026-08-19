Se habilitó en Londres un nuevo registro municipal de guías de Turismo
El pasado miércoles 12 de agosto, la Dirección de Turismo de Londres puso en marcha la habilitación del 𝗥𝗲𝗴𝗶𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗠𝘂𝗻𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗚𝘂í𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗧𝘂𝗿𝗶𝘀𝗺𝗼, en el marco de una importante reunión que contó con la participación de vecinos que ya desarrollan actividades vinculadas a la oferta turística y de personas interesadas en incorporarse a este sector.
Marco legal
El Registro Municipal de Guías de Turismo tiene su origen en la 𝗢𝗿𝗱𝗲𝗻𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗡.º 𝟬𝟬𝟵/𝟮𝟬𝟮𝟲, aprobada por el Concejo Deliberante el 11 de junio y promulgada mediante 𝗗𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁𝗼 𝗡.º 𝟬𝟯𝟬𝟬/𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗱𝗲𝗹 𝗣𝗼𝗱𝗲𝗿 𝗘𝗷𝗲𝗰𝘂𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗠𝘂𝗻𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹.
Esta normativa busca ordenar y profesionalizar la actividad, promoviendo que quienes acompañan y guían a nuestros visitantes cuenten con formación, habilitación municipal y el compromiso de interpretar y preservar responsablemente el patrimonio local.
Una iniciativa para fortalecer el turismo local
La creación del Registro surge por iniciativa de la Dirección de Turismo, con el propósito de acompañar, profesionalizar y reconocer la tarea de los guías turísticos, entendiendo su importancia estratégica para el desarrollo del turismo y para la interpretación de nuestro patrimonio cultural, histórico y natural.
Principales objetivos
• Promover un destino turístico sostenible.
• Jerarquizar la profesión de guía de turismo.
• Favorecer la capacitación continua.
• Brindar información precisa y actualizada a los visitantes.
• Fortalecer la identidad londrina.
• Contribuir a la protección y conservación del patrimonio natural y cultural.
Este encuentro representa el primer paso de un proceso que continuará durante las próximas semanas, con nuevas convocatorias destinadas a desarrollar acciones de formación, información y capacitación para guías, personal de la Dirección de Turismo y público en general.
Desde Londres seguimos trabajando para fortalecer nuestra actividad turística, poner en valor nuestro patrimonio y brindar una mejor experiencia a quienes nos visitan.TEMAS: LONDRES, TURÍSMO
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