Nota Leída 177

| Locales | 30/03/2026 |

Convocan a charla técnica sobre el Informe de Impacto Ambiental de Alumbrera

El Ministerio de Minería de la Provincia, en colaboración con la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera, extiende una cordial invitación a toda la comunidad de Belén para participar en una Charla Técnica Informativa.

Este encuentro será fundamental para conocer los pormenores de la 9ª Actualización del informe de Impacto Ambiental presentada por la empresa Minera Alumbrera LTD.

El informe se encuentra bajo el expediente EX-2025-00514700-CAT-DPGAM#MM, el cual está relacionado con la fase de «Explotación-reactivación» del proyecto. Se trata de una oportunidad primordial para que los vecinos, instituciones y autoridades locales se informen directamente sobre las proyecciones ambientales y operativas en esta nueva etapa.

Detalles de la Convocatoria:

Fecha: Martes 31 de marzo de 2026.

Hora: 09:00 hs.

Lugar: Polideportivo Municipal de Belén.

TEMAS:

COMPARTIR NOTA