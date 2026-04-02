Nota Leída 331

| Locales | 02/04/2026 |

Convocatoria a la 2° Asamblea Ordinaria para la cobertura de cargos docentes

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia informó la convocatoria a la 2° Asamblea Ordinaria destinada a la cobertura de cargos interinos y suplentes en los distintos niveles del sistema educativo.

En este marco, el martes 7 de abril, a partir de las 08:00 horas, se llevará a cabo la asamblea correspondiente a los niveles de Educación Inicial, Primaria y Educación Especial, en todas las escuelas cabeceras departamentales de la provincia, extendiéndose hasta su finalización.

De manera excepcional, en la Ciudad Capital, la convocatoria tendrá lugar en la Escuela Primaria N° 992 “Lib. General San Martín”, ubicada en las calles Esquiú y 25 de Mayo.

Por otra parte, el miércoles 8 de abril, también desde las 08:00 horas, se desarrollará la 2° Asamblea Ordinaria del Nivel Secundario, en todas sus modalidades, en las escuelas cabeceras habilitadas de cada departamento.

En el caso de la Zona I (Capital, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú), la asamblea se realizará en el Centro Técnico Profesional “Dr. Carlos Néstor Kirchner”, sito en calle López de Vega entre Ramón Ahumada y Pasaje Maipú, en la ciudad Capital.

Desde la cartera educativa se solicita a los docentes interesados asistir con la documentación correspondiente, de acuerdo a la normativa vigente, a fin de garantizar el normal desarrollo de las jornadas.

Con estas instancias, el Ministerio continúa fortaleciendo los mecanismos de cobertura docente, garantizando la transparencia y el acceso equitativo a los cargos en todo el territorio provincial.

TEMAS:

COMPARTIR NOTA