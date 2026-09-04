Nota Leída 410

| La Región | 04/09/2026 |

Corral Quemado: El imputado dijo que tuvo una riña con la víctima

Mateo Agustín Quiroga (20) fue imputado por el delito de “homicidio preterintencional” por la muerte de Luis Armando Ramos (67), y declaró que ambos sostuvieron un enfrentamiento que incluyó intercambios de golpes de puño.

Este jueves, Quiroga fue indagado por la fiscal subrogante de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en Belén, Jazmín Martel. En la oportunidad, Martel lo acusó por el delito mencionado y Quiroga dio su versión de los hechos.

Según los detalles, Quiroga declaró que al momento del suceso, él se encontraba con su novia, con su hermana y otras personas.

Luego, indicó que Ramos llegó y abrazó a su novia.

Ante esta situación, Quiroga lo tomó del brazo y lo separó. Después, Ramos se acercó nuevamente, y le dijo “cuñado” a Quiroga.

En tanto, Quiroga le respondió que él no era su cuñado.

Tras esto, Ramos le aplicó un golpe de puño en la cara a Quiroga.

A los pocos segundos, Quiroga hizo lo propio, y le dio un golpe en el rostro a Ramos, todo esto de acuerdo con la declaración de imputado de Quiroga.

Luego del golpe de Quiroga, Ramos cayó sentado al suelo.

Según él, intentó ayudar a Ramos a levantarse.

En este sentido, explicó que Ramos trató de hacerlo por sus propios medios, trastabilló y golpeó la cabeza en el suelo.

Quiroga precisó que ambos estaban ebrios y que Ramos fue el primero en agredir.

Investigación

En el marco de la investigación, la Fiscalía incorporó las actuaciones realizadas de oficio por personal de la Comisaría de Corral Quemado, la denuncia formulada por familiares de la víctima, testimonios, informes médicos y el resultado de la autopsia médico-legal, además de otras medidas de prueba.

De acuerdo con el informe de autopsia, Ramos falleció como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico grave con hematoma subdural.

A partir de los elementos reunidos, la fiscal imputó a Quiroga por el delito de “homicidio preterintencional” y en la mañana de ayer llevó adelante la audiencia de indagatoria.

El imputado, asistido por su defensa particular, decidió prestar declaración.

Hecho

Según la imputación, el 31 de agosto de 2026, alrededor de las 21:00, en el sector exterior del Club River Plate de la localidad de Corral Quemado, departamento Belén, Quiroga habría mantenido una discusión con Ramos.

En ese contexto y con la intención de causarle un daño físico, el imputado le habría propinado un golpe de puño en el rostro. Como consecuencia del impacto, Ramos perdió el equilibrio, cayó y golpeó su cabeza contra la vereda, quedando inconsciente.

La víctima fue trasladada al Hospital Zonal de Belén, donde permaneció internada y falleció el 1 de septiembre. Conforme a la autopsia médico-legal, la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico grave con hematoma subdural.

La investigación continúa a cargo de la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial.

Audiencia

Este viernes se realizará la audiencia de control de detención de Quiroga, en el Juzgado de Control de Garantías de la Tercera Circunscripción Judicial. Se trata de un acto procesal clave en la causa, puesto que se definirá si Quiroga seguirá preso o si podrá recuperar la libertad, mientras continúa desarrollándose la investigación en su contra. La Fiscalía solicitará que el hombre permanezca detenido y se espera que la defensa de Quiroga se oponga a este planteo. Fuente:elancasti

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