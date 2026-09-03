Nota Leída 243

| Locales | 03/09/2026 |

Se ofrecen talleres gratuitos para mejorar los servicios turísticos en Belén y Londres

Las iniciativas están diseñadas para proporcionar herramientas prácticas, así como conocimientos y habilidades nuevas, que ayuden a mejorar la atención a los visitantes, destacar los atractivos turísticos y crear experiencias de alta calidad.

Los días 8 y 9 de septiembre, las localidades de Belén y Londres organizarán talleres gratuitos de capacitación dirigidos a estudiantes y prestadores de servicios turísticos. Estos talleres se centrarán en la atención al visitante, el guiado, la creación de experiencias turísticas y el uso de inteligencia artificial en la promoción y comercialización a través de redes sociales.

Estas actividades son fundamentales para mejorar la calidad de los servicios turísticos, ya que ofrecen nuevos conocimientos y recursos a quienes participan en el sector. Nuestro objetivo es que cada prestador pueda incorporar herramientas que optimicen la atención, mejoren la comunicación con los visitantes y generen experiencias enriquecedoras. Además, se fomenta el uso de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial para impulsar el crecimiento y la promoción de nuestros destinos, señaló Noelia Miranda, directora de Calidad y Servicios Turísticos del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte.

En este marco, las propuestas incluidas en el Programa Turismo Capacita 2026 tienen el fin de proporcionar habilidades prácticas, conocimientos y competencias para mejorar la atención al visitante, resaltar los atractivos turísticos y diseñar experiencias de calidad.

Cronograma de actividades

Martes 8 de septiembre – Belén

Sede de la UNCA Belén

– De 9.30 a 12.30: Embajadores turísticos: calidad humana y trabajo en equipo para la atención.

– De 15 a 18: Turismo Vivo: guiado, comunicación y experiencias.

Estas actividades están dirigidas a alumnos del Centro de Formación Profesional N.º 4 y prestadores de servicios turísticos. Los interesados deben completar el formulario de inscripción correspondiente: https://forms.gle/piK9X1yv7dETCKns9

Martes 8 de septiembre – Belén

Punto Digital Belén

– De 15 a 18: IA Turística: automatización para vender en redes sociales.

Esta capacitación está orientada a prestadores de servicios turísticos. Para participar, es necesario completar este formulario: https://forms.gle/KKJh1sLi6ydHNX319

Miércoles 9 de septiembre – Londres

CIC de Londres

– De 9.30 a 12.30: Turismo de experiencia: creando recuerdos memorables.

– De 15 a 17: IA Turística: automatización para vender en redes sociales.

Ambas propuestas están dirigidas a prestadores de servicios turísticos. Para participar, deben completar el siguiente formulario: https://forms.gle/vhoKv7MCR4ZUo8Lp7

Se recomienda asistir con ropa cómoda, adecuada para las actividades previstas en las capacitaciones.

TEMAS:

COMPARTIR NOTA