Nota Leída 228

| Provinciales | 04/09/2026 |

Vuelve el viento al oeste provincial: anticipan ráfagas de hasta 100 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos intensos para distintas localidades del oeste catamarqueño. Las condiciones se presentarían desde la tarde del sábado y se extenderían hasta el domingo, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h en las zonas más elevadas.

De acuerdo con el pronóstico, las áreas de Tinogasta, Antofagasta de la Sierra, Belén, Andalgalá, Santa María y la zona de monte de Pomán se verán afectadas por el ingreso de viento del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, mientras que las ráfagas podrían llegar a los 100 km/h, principalmente en los niveles más altos.

El fenómeno también alcanzaría a otras provincias de la región, como Mendoza, San Luis, San Juan y La Rioja, donde se esperan vientos del sector sur con velocidades de entre 30 y 45 km/h y ráfagas de hasta 65 km/h.

Jujuy y Salta también presentarían condiciones de viento durante el fin de semana.

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