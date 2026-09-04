Nota Leída 169

| Provinciales | 04/09/2026 |

Tarifa eléctrica: advierten por incremento en los costos

Dentro de la agenda política se instaló el tema de la tarifa eléctrica a partir de los incrementos registrados en las últimas boletas emitidas por Energía Catamarca (EC) Sapem y, a partir de allí, tanto oposición como oficialismo hacen sus análisis sobre los incrementos registrados.

Primero, el presidente del bloque del oficialismo en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Ledesma, advirtió que el costo de la energía puede convertirse en un problema todavía mayor durante los próximos meses y sostuvo que las facturas podrían volverse “impagables” para muchas familias si continúan los aumentos nacionales.

Luego, Ledesma advirtió, en Radio El Esquiú 95.3, que la situación podría complicarse cuando aumente el consumo por las altas temperaturas. “La preocupación va a ser después en noviembre, diciembre, ya en pleno verano”, señaló.

En ese contexto, pidió una solución de mayor alcance y reclamó que se puedan “paralizar los aumentos por algunos meses”, dado que “no hay bolsillo que pueda alcanzar para pagar estas facturas de luz”.

Por su parte, el senador por Ancasti, Rodolfo Santillán, consideró lo siguiente respecto al costo de la electricidad: “Hay que buscar la solución, no buscar culpables”, porque “es muy urgente” que se dé una respuesta a los usuarios.

Santillán, coincidiendo con Ledesma, señaló que el problema podría agravarse durante los meses de mayor consumo, dado que, según indicó, “vienen las épocas de calor, donde la gente va a usar aire” y “esto va a explotar. Ya explotó en Recreo, en Belén, y va a explotar en todos lados”.

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