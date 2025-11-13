Nota Leída 103

13/11/2025

Departamente Belén

Corral Quemado: Un adolescente de 15 años murió tras un trágico accidente en moto

| Locales |

Un grave siniestro vial conmocionó ayer a la mañana a la localidad de Corral Quemado, en el departamento Belén, donde un adolescente perdió la vida tras protagonizar un violento accidente.

Según informaron fuentes policiales, por causas que se investigan, una motocicleta de 110 cc., conducida por Mateo Yapura, impactó contra el cordón cuneta, tras lo cual el vehículo cayó por las escalinatas de la tribuna del Club Racing y terminó chocando contra el alambrado perimetral.

El fuerte impacto le provocó la muerte en el acto al joven, quien, de acuerdo con testimonios de vecinos, tenía apenas 15 años y residía en el paraje Papachacra.

En el lugar del hecho trabajan autoridades policiales y personal sanitario, quienes realizaron las pericias correspondientes y pusieron en marcha las actuaciones judiciales de rigor.

La tragedia generó una profunda consternación en la comunidad de Corral Quemado, que lamenta la pérdida del adolescente.