27/10/2025

Corte de energía programado para Belén

Locales

La empresa Energía de Catamarca SAPEM (EC SAPEM) informó que este martes 28 de octubre se llevarán a cabo obras de mantenimiento general y mejoras en el sistema eléctrico que afectarán el servicio en distintos sectores de la ciudad de Belén.

Según lo comunicado, las tareas se desarrollarán entre las 13:00 y las 19:00 horas, lapso durante el cual se verá interrumpido el suministro eléctrico en las zonas involucradas.

Las áreas comprendidas en este operativo incluyen el Centro, Avenidas Mitre y Calchaquí, desde Coronel Daza hasta El Molino; calle Cubas, desde Mitre hasta Coronel Daza, y las estaciones de servicio YPF y Shell.Información turística.

Desde la empresa recordaron que estas intervenciones forman parte del plan de “Mejoras Programadas”, orientado a optimizar la calidad del servicio eléctrico y fortalecer la infraestructura energética en toda la provincia.

Los usuarios pueden consultar la programación completa de cortes y trabajos planificados a través del sitio web oficial: www.ecsapem.com.ar.