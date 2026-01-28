Nota Leída 69

28/01/2026

Andalgalá y Departamento Belén

Cortes de luz programados para este Jueves

La empresa TRANSNOA S.A. ha anunciado la ejecución de trabajos de emergencia que impactarán de manera integral en el suministro eléctrico de la región. Estas tareas, coordinadas bajo la supervisión del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente y EC SAPEM, tienen como objetivo realizar obras de mantenimiento general y mejoras sustanciales en el sistema.

La planificación para este sector establece los siguientes parámetros:

Fecha: Jueves 29 de enero.

Jueves 29 de enero. Horario: De 7 a 10 horas.

De 7 a 10 horas. Zonas Afectadas: Localidades de Londres, Jacipunco y El Shincal.

De forma paralela, se llevará a cabo un esquema de mejoras programadas destinadas al mantenimiento y optimización de la red eléctrica en sectores específicos de la localidad de Andalgalá. Al igual que en el caso anterior, estas maniobras buscan garantizar la estabilidad futura del servicio para los usuarios locales.

Los detalles técnicos de la jornada en esta jurisdicción son los siguientes: