Nota Leída 72

06/03/2026

Crisis en Belén: trabajadores municipales profundizan el corte en la Ruta Nacional 40

| Locales |

La tensión social en el departamento de Belén ha alcanzado un punto crítico. Los trabajadores municipales de Belén han decidido dar continuidad a una medida de fuerza drástica que afecta una de las arterias viales más importantes de la región y del país: la Ruta Nacional 40. Esta acción directa surge como respuesta a una serie de reclamos históricos y urgentes que giran en torno a mejoras salariales y la necesidad de establecer mejores condiciones laborales para el personal que sostiene el funcionamiento diario de la comuna.

La modalidad de la protesta y la restricción del tránsito

El conflicto no solo impacta en la esfera administrativa del municipio, sino que se ha trasladado al ámbito público y logístico. La modalidad elegida por los manifestantes para visibilizar su descontento es el corte de ruta, una medida que genera complicaciones en el tránsito pero que busca llamar la atención de las autoridades locales y provinciales. Para sostener esta protesta, los manifestantes han establecido un esquema de circulación restringida muy preciso. En concreto, el personal en huelga permite la habilitación del paso vehicular cada hora, durante un lapso de cinco minutos por sentido. Este sistema de apertura intermitente mantiene la ruta en un estado de virtual parálisis, evidenciando la determinación de los empleados municipales de no ceder hasta obtener una propuesta que satisfaga sus necesidades básicas.

El fracaso del diálogo y la postura oficial

En las últimas horas, la posibilidad de un acuerdo pareció esfumarse tras un encuentro clave. Los manifestantes mantuvieron una reunión formal con el intendente Cristian Yapura, en la que se esperaba alcanzar un punto de equilibrio ante la delicada situación económica del personal. Sin embargo, el resultado fue desalentador para los trabajadores. De acuerdo con lo trascendido, el jefe comunal habría manifestado de forma taxativa que el municipio no puede hacer frente al pedido salarial. El argumento central esgrimido por Yapura radica en la falta de recursos económicos genuinos para costear los aumentos solicitados. Esta negativa ha sido el detonante para que las bases decidan permanecer a la vera de la ruta, endureciendo su postura frente a lo que consideran una situación insostenible para sus economías familiares.

Demandas salariales y el impacto en los trabajadores

El núcleo del reclamo se centra en una recomposición salarial que permita a los trabajadores afrontar el costo de vida actual. La brecha entre los ingresos vigentes y las pretensiones de los empleados es el eje de la disputa. Los trabajadores han sido específicos en cuanto a las cifras que exigen para levantar la medida de fuerza. Para aquellos agentes encuadrados en la categoría 10, el reclamo consiste en un salario básico de $800.000, mientras que para el sector de los empleados becados, el pedido asciende a un piso salarial de $400.000. Estas demandas reflejan la urgencia de los agentes municipales, especialmente de aquellos que se encuentran bajo regímenes de mayor precarización, quienes hoy perciben ingresos significativamente menores a los solicitados.

La búsqueda de una solución en la esfera provincial

Ante el estancamiento de las negociaciones en el ámbito local, el conflicto parece buscar una salida a través de la mediación o el auxilio de estamentos superiores. Mientras el corte sobre la Ruta Nacional 40 persiste, trascendió que en la jornada de hoy el intendente Cristian Yapura habría viajado con el objetivo de reunirse con autoridades provinciales. Este movimiento político se interpreta como un intento por obtener financiamiento extra o una vía de solución que el municipio, por sí solo, no puede garantizar. Los trabajadores permanecen a la expectativa de los resultados de estas gestiones, aunque han dejado en claro que la protesta continuará mientras no existan garantías reales de mejora. El conflicto de Belén se convierte así en un foco de atención provincial, en una jornada marcada por la incertidumbre y el reclamo de dignidad laboral.

TEMAS: