Nota Leída 475

| Locales | 09/04/2026 |

Crimen de La Ciénaga

Danna Martínez denunció coerción policial y apuntó a Toranzos como autor del homicidio

En la tercera audiencia del juicio por el crimen de Fernando Reyes, la principal imputada aseguró que su autoincriminación fue producto de amenazas policiales. En una declaración cargada de tensión, contradijo a otros testimonios.

La tercera audiencia del juicio por el crimen de Fernando Reyes se reanudó este jueves bajo la dirección del juez Fernando Esteban, en el marco del debate popular que se desarrolla en el salón Luis Franco de la Biblioteca Popular Obispo Esquiú de la ciudad de Belén. En ese escenario, uno de los momentos más trascendentes de la jornada estuvo marcado por la declaración de Danna Estrella Martínez, la principal imputada, quien aseguró que se autoinculpó bajo amenazas y denunció haber sido víctima de una supuesta maniobra policial para direccionar la causa.

La acusación de una «armada» policial

Durante su exposición, Martínez rechazó de manera enfática las acusaciones vertidas por los testigos que declararon previamente y sostuvo que su confesión inicial no fue espontánea, sino resultado de una fuerte presión ejercida por personal policial.

Según su testimonio, cinco efectivos la encerraron en una sala durante varias horas, sin la presencia de personal femenino, y en ese contexto la intimidaron para que asumiera la autoría del crimen. La imputada describió ese episodio como uno de los pasajes más duros de su relato.

Entre lágrimas, afirmó: «Me decían que si no decía que lo maté, me quitaban a mis hijos y los mandaban a una casa hogar para darlos en adopción por separado». En esa misma línea, agregó que confió en la promesa de los uniformados, quienes —según su versión— le manifestaron que la iban a respaldar porque era víctima de violencia de género y que en 48 horas regresaría a su casa.

La declaración introdujo así un eje central en la estrategia defensiva de Martínez: la denuncia de una coacción institucional que, de acuerdo con su versión, derivó en una confesión falsa.

La reconstrucción de la noche del 3 de diciembre de 2022

Al avanzar sobre los hechos ocurridos la noche del 3 de diciembre de 2022, Martínez ofreció una reconstrucción detallada que colocó a Simón Alcides Toranzos como el único autor material del ataque contra Reyes.

Relató que fue María del Valle Villagra quien condujo al grupo por un «camino viejo», hasta que, de manera sorpresiva, Toranzos apareció para agredir a la víctima. En ese momento, la imputada describió la secuencia con crudeza: «Sentí un golpe y Fernando gritó. Tenía toda sangre. Miré y era Toranzos».

De acuerdo con su testimonio, su reacción fue acercarse a la víctima y sostenerle la cabeza para evitar que se desangrara. «Le dije ‘¿qué hiciste, flaco?’ mientras le sostenía la cabeza para que no se desangrara», relató ante el tribunal.

Esta versión contradijo de forma directa lo manifestado momentos antes por Villagra, quien había sostenido que Martínez golpeaba a Reyes con un palo. Frente a esa acusación, Danna afirmó que quedó en estado de shock, incapaz de reaccionar, y que solo observó cómo Villagra colaboraba con Toranzos.

Señalamientos directos contra Villagra

Uno de los puntos más sensibles de su declaración fue la descripción de la presunta participación de Villagra después del ataque. Según Martínez, mientras ella permanecía paralizada por la situación, Villagra ayudó a Toranzos golpeando a Reyes en las costillas con una piedra.

La imputada también detalló lo que, según su versión, ocurrió inmediatamente después del asesinato:

Toranzos encendió una fogata para quemar el cuerpo

Villagra borró huellas en la escena

Se habría utilizado una retama del monte para limpiar rastros

Martínez afirmó haber sido amenazada para acompañar al grupo a un baile

Sobre este último punto, recordó una frase atribuida a Toranzos que, según dijo, selló el clima de terror de esa noche: «Acompañala al baile o te va a pasar lo mismo que a Fernando».

Con esa afirmación, Martínez profundizó el contrapunto con la declaración previa de Villagra y reforzó la línea de acusaciones cruzadas que domina el desarrollo del debate oral.

El cierre: una negativa rotunda a pedir perdón

En el tramo final de su declaración, la imputada fue consultada acerca de la posibilidad de pedir disculpas a la familia de la víctima. La respuesta fue inmediata y tajante.

«Yo no tengo que pedir perdón porque no hice nada», sostuvo, antes de añadir una reflexión vinculada al dolor de la pérdida: «Yo no le ocasionaría ese dolor a la madre de Fernando porque sé lo que es perder un hijo».

La frase cerró una declaración de alto impacto dentro del juicio por el crimen de La Ciénaga, en una audiencia atravesada por fuertes denuncias contra la Policía, versiones contrapuestas sobre la mecánica del homicidio y señalamientos directos entre los imputados y testigos.

Con esta nueva exposición, el proceso sumó un testimonio que no solo reconfigura la secuencia de la noche del asesinato, sino que también instala interrogantes sobre la validez de la confesión inicial y el rol que habrían tenido distintos actores en la escena posterior al crimen.

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