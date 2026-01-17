Nota Leída 174

Denuncia pública al Municipio de la Puerta de San José

| La Región |

María una mujer de 53 años actualmente vive en La Puerta de San José, quiere hacer pública su situación y denuncia, ante el abandono y la falta total de respuestas del Municipio de La Puerta de San José frente a una situación social y sanitaria extremadamente grave.

Soy vecina de esta localidad y estoy a cargo del cuidado permanente de mi madre, una mujer enferma que padece Alzheimer, condición que la vuelve totalmente dependiente y vulnerable. Desde hace años solicito al municipio a cargo del señor Espinoza algo básico y elemental: la construcción de un baño, indispensable para garantizar higiene, seguridad y dignidad humana.

El municipio está en pleno conocimiento de esta situación. Funcionarios municipales incluso visitaron mi vivienda y prometieron ayuda. Nada de eso se cumplió. Las promesas quedaron en palabras y el problema sigue exactamente igual, mientras el tiempo pasa y la salud de mi madre se deteriora.

Mi situación económica es de extrema precariedad. Percibo una beca municipal de apenas 100.000 pesos mensuales, monto que no alcanza para cubrir las necesidades básicas, mucho menos para realizar una obra. A pesar de esta realidad, el municipio elige mirar para otro lado.

La ausencia de un baño adecuado pone en riesgo directo la salud y la integridad de una persona enferma, lo que constituye una forma clara de abandono institucional hacia una vecina en situación de vulnerabilidad. No se trata de un favor, sino de una obligación social y humana que las autoridades están incumpliendo.

Ante el silencio y la indiferencia del municipio, me veo obligada a realizar esta denuncia pública, con la esperanza de que la situación llegue a quienes realmente tengan voluntad de actuar, o a los organismos y medios que correspondan.

La necesidad es urgente. La responsabilidad es del municipio.

El abandono también es una forma de violencia.